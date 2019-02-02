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Gözler pazartesiye çevrildi! 15 milyar dolar katkı bekleniyor...

'de yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen Amerikan futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi 'un bu sene ülke ekonomisine yaklaşık 15 milyar dolarlık katkı yapması bekleniyor.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 17:48
Gözler pazartesiye çevrildi! 15 milyar dolar katkı bekleniyor...

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenecek 'nin en çok izlenen organizasyonu 'un, ülkenin perakende endüstrisi başta olmak üzere gıda, reklamcılık ve konaklama gibi çeşitli sektörlerine milyarlarca dolar katkı sağlaması tahmin ediliyor.

ABD'deki ırkçılık tartışmaları nedeniyle geçen sene 103,4 milyon kişinin izlediği Super Bowl son 9 yılın en düşük reytingini kaydederken, izleyici sayısının bu yıl önceki senelerin ortalaması olan 180 milyonu aşması öngörülüyor.

Pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30'da ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu'nda Los Angeles Rams ve New England Patriots takımları arasında oynanacak Super Bowl'un bu sene ülke genelinde 182,5 milyon kişi tarafından izlenmesi bekleniyor.

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Gözler pazartesiye çevrildi! 15 milyar dolar katkı bekleniyor...
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