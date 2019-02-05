Başkan Erdoğan'dan gıda fiyatlarına ilişkin flaş açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Gıda fiyatlarındaki artışa yönelik de açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, "Üreticiden tüketiciye kadar, arada bu komisyoncular var ya, vurgunu bunlar vuruyor. Herkes karını alıyor. Bu işte farklı adımlar atmak suretiyle üreticiden çıkıp tüketiciye gelen süreci sağlamak gayreti içinde olacağız. Her şeyde bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız" ifadelerini kullandı.

"Yıl sonunda satın alma paritesine göre en güçlü 12. Ekonomi olacağız"

YIL SONUNDA SATIN ALMA PARİTESİNE GÖRE EN GÜÇLÜ 12.EKONOMİ OLACAĞIZ

Terör örgütlerini yetmediği yerlerde toplumu kamplaştırmak isteyenlere ülkemizin bir muz cumhuriyeti olmadığını gösterdik. Mahalli seçimleri atlattıktan sonra önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir süreç olacak. 16 yılda yaptığımız çalışmalarımızla ülkemize sınıf atlattık. Şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına yükseltmektir. Bu yılın sonunda ülkemizi satın alma paritesine göre en güçlü 12.ekonomi yapacağız.

"İş Bankası masada bunu unutmayın"

İŞ BANKASI MASADA BUNU UNUTMAYIN

İş Bankası masada bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal İş Bankası'nı CHP'ye değil hazineye tahsisi vardır. İş Bankası hazinenin malı olacaktır Allah'ın izniyle. Bu parlamento bu tarihi kararı da alacaktır Allah'ın izniyle.

"Gıda fiyatlarında ayar çekme kararı aldık"

GIDA FİYATLARINDA AYAR ÇEKME KARARI ALDIK

Dün kabine toplantısında bazı tedbirler için Gıda, Tarım Bakanımız olmak üzere bazı tedbirler alacağız. CHP ve avanesi başta olmak üzere ellerini ovuşturarak ülkemizin yere kapaklanmasını bekleyenler bir kez daha hüsrana uğrayacaktır. Üreticiden tüketiciye kadar, arada bu komisyoncular var ya, vurgunu bunlar vuruyor. Herkes karını alıyor. Bu işte farklı adımlar atmak suretiyle üreticiden çıkıp tüketiciye gelen süreci sağlamak gayreti içinde olacağız. Her şeyde bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız.