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Son dakika! Bakan Kurum kentsel dönüşümde yeni yol haritasını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde yeni yol haritasını son dakika olarak açıkladı. Bakan Kurum, "Hedef, kentsel dönüşümü 20 yılda tamamlamak" dedi. Kurum ayrıca, her yıl 300 bin konutun dönüştürüleceğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 6.2.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 11:19
Son dakika! Bakan Kurum kentsel dönüşümde yeni yol haritasını açıkladı

Son dakika haberi... Bakan Kurum kentsel dönüşümde yeni yol haritasını açıkladı.

Bakan Kurum kentsel dönüşümde yeni yol haritasını açıkladı

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

HEDEF HER YIL 300 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRMEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hedef, kentsel dönüşümü 20 yılda tamamlamak. Kentsel dönüşümde yeni dönem 7 temel hedef üstüne inşa edildi. Hedef her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Bakan Kurum, bunun 30 binin bakanlık ve TOKi geri kalanını özel sektör yapacak."

HİÇBİR KONUT YARIM KALMAYACAK

Hiçbir konut yarım kalmayacak, bu amaçla kentsel dönüşüme dahil olacak müteahhitlere kriterler getirilecek. Kentsel dönüşüm alanlarını ilan edilmeden önce vatandaşların talebi toplanacak, anketler yapılacak. Bu çerçevede ilan teklifleri bakanlığa iletecek.

YATIRIMCI NE KADAR İNŞAAT YAPTIYSA O KADAR SATIŞ YAPABİLECEK

Yatırımcılarımız yapım bedelinin yüzde 10'unu teminat olarak getirmek zorundalar. İnşaatın ilerleme seviyesine göre bakanlık tarafından satışlara izin verilecek. Yani yatırımcı ne kadar inşaat yaptıysa o kadar satış yapabilecek. Yani ön satış yaparak hak etmediği bir parayı alamayacak.

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