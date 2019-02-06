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/TL 5.20 seviyelerinde seyrediyor! İşte güncel !

İstanbul serbest piyasada 5,2080 liradan, 5,9370 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta 5,2080 lira, ise 5,9570 lira olmuştu. İşte güncel son durum!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 09:48
Dolar/TL 5.20 seviyelerinde seyrediyor! İşte güncel döviz kurları!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 5,2090 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,1814'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 5,1973'ten tamamladı.

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Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazancıyla 5,2090'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 5,9350'den, sterlin/TL yüzde 0,10 yükselişle 6,7410'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1390, dolar endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 96,13 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Tayland ve Brezilya merkez bankalarının faiz kararları ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını kaydetti.

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Dolar/TL 5.20 seviyelerinde seyrediyor! İşte güncel döviz kurları!
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