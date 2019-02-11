Borsa haftaya yükselişle başladı! İşte BIST 100 endeksi son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,82 değer kazancıyla 103.287,56 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 835,82 puan ve yüzde 0,82 artışla 103.287,56 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,02, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri haftaya yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,46 ile spor oldu.

BORSAYI ANLIK TAKİP İÇİN TIKLAYIN!

Cuma günü küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kaybıyla 102.451,74 puandan tamamladı.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve sanayi üretim verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ile Brexit sürecine ilişkin gelişmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 puanın destek, 103.400 ve 105.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.