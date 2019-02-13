AB'de doğal gaz uzlaşısı

AB Komisyonu, doğal gaz piyasasına ilişkin yeni düzenleme konusunda Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi arasında yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, üye ülkelerin üçüncü ülkelerle yapacağı doğal gaz anlaşmaları AB enerji mevzuatına ve ilgili yönetmeliklere tabi olacak. Doğal gaz projelerini denetleme yetkisi AB Komisyonu'na verilecek.

AB ülkelerinin yetkili kurumları doğal gaz alanında daha şeffaf biçimde iş birliği yapacak. AB ülkelerine doğal gaz tedarik edenler arasındaki rekabet artacak.

Doğal gaz projelerinde istisnalar, katı prosedürlere bağlı olacak ve bu durumlarda AB Komisyonu belirleyici rol oynayacak.

Öte yandan söz konusu düzenleme, Rusya'da üretilen doğal gazı Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesi konusunda yasal boşluk bırakıyor.

Kuzey Akım 2 ile yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi planlanıyor. Toplam uzunluğu bin 230 kilometre olan hattın 10 milyar avroya mal olacağı hesaplanıyor.