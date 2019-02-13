Dolar/TL güne 5,25 seviyesinden düşüşle başladı! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla 5,2460 seviyesinden alıcı buluyor.



Dün 5,2480-5,2898 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kaybıyla 5,2514'ten tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 5,2460'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 değer kaybıyla 5,9445'ten, sterlin/TL yatay seyirle 6,7770'ten işlem görüyor.

Dün 1,1257 ile son 3 ayın en düşük seviyesine kadar gerileyen avro/dolar paritesi, bugün yükselişe geçerek 1,1336 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi, yüzde 0,02 düşüşle 96,6 seviyesinde dengelendi.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de ocak ayı TÜFE, aralık ayı federal bütçe dengesi, İngiltere'de ocak ayı TÜFE ve Avro Bölgesi aralık ayı sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de devam eden ticaret müzakerelerinden gelecek haber ve açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyleyen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek, 5,3250'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.