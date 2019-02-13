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/TL güne 5,25 seviyesinden düşüşle başladı! İşte güncel

İstanbul serbest piyasada 5,2500 liradan, 5,9560 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 5,2480 liradan alınan dolar, 5,2500 liradan satılıyor. 5,9540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9560 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta 5,2600 lira, ise 5,9430 lira olmuştu. İşte güncel !

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 14:26
Dolar/TL güne 5,25 seviyesinden düşüşle başladı! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla 5,2460 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,2480-5,2898 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kaybıyla 5,2514'ten tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 5,2460'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 değer kaybıyla 5,9445'ten, sterlin/TL yatay seyirle 6,7770'ten işlem görüyor.

Dün 1,1257 ile son 3 ayın en düşük seviyesine kadar gerileyen avro/dolar paritesi, bugün yükselişe geçerek 1,1336 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi, yüzde 0,02 düşüşle 96,6 seviyesinde dengelendi.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de ocak ayı TÜFE, aralık ayı federal bütçe dengesi, İngiltere'de ocak ayı TÜFE ve Avro Bölgesi aralık ayı sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de devam eden ticaret müzakerelerinden gelecek haber ve açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyleyen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek, 5,3250'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Dolar/TL güne 5,25 seviyesinden düşüşle başladı! İşte güncel döviz kurları
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