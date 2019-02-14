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rezervleri arttı!

Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 205 milyon dolar artarak 98 milyar 831 milyon dolara yükseldi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 16:03
Merkez Bankası rezervleri arttı!

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 8 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 324 milyon dolar artışla 78 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 1 Şubat ile biten haftada 77 milyar 59 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 119 milyon dolar azalışla 20 milyar 567 milyon dolardan 20 milyar 448 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 205 milyon dolar artışla 97 milyar 626 milyon dolardan 98 milyar 831 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
29.12.2017 23.542 84.111 107.653
26.01.2018 25.341 91.392 116.733
23.02.2018 25.241 88.655 113.896
30.03.2018 25.345 84.702 110.047
27.04.2018 25.189 87.573 112.762
25.05.2018 24.470 83.762 108.232
29.06.2018 22.836 75.566 98.402
27.07.2018 22.282 78.330 100.612
31.08.2018 18.435 70.414 88.849
28.09.2018 17.667 66.989 84.656
26.10.2018 18.676 67.606 86.282
30.11.2018 19.304 71.700 91.004
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.2019 19.862 73.471 93.333
01.02.2019 20.567 77.059 97.626
08.02.2019 20.448 78.383 98.831
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Merkez Bankası rezervleri arttı!
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