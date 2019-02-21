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küresel ekonomideki yavaşlama ile frenlendi

, İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün () üretim kısıtlamaları ve ABD’nin İran ve Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar etkisiyle yılın zirvesine yakın düzeyde seyrederken, küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması yükselişi sınırladı. varili uluslararası piyasalarda 67,12 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) varili 57,12 dolardan alıcı buluyor. İşte hakkında tüm detaylar!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 10:00
Petrol fiyatları küresel ekonomideki yavaşlama ile frenlendi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 67,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,49 dolardan güne başlayan ve gün içinde 67,32 dolara kadar çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaşan brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,02 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.34 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 67,12 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,12 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerin petrol kesintisi kararı ve ABD'nin İran ile Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar, arz tarafında gerilemeye yol açarak fiyatları yükseltiyor.

Öte yandan, küresel ekonomiye ilişkin olumsuz beklentiler talep yönlü ve ABD üretimi de arz yönlü fiyatları baskılayan unsurlar olmaya devam ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 67,22 ila 67,39 dolar aralığının direnç, 66,88 ila 67,05 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Petrol fiyatları küresel ekonomideki yavaşlama ile frenlendi
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