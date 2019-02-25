Küresel piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? İşte yurt dışı piyasalar son durum!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Çin'le devam eden ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanabileceği ve 1 Mart'ta dolacak ateşkesi ertelediği" yönündeki açıklamaları piyasalarda iyimserliği artırdı. Trump ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile mart sonuna doğru Florida'da bir araya gelmeyi beklediğini ve ticaretle ilgili önemli kararların bu görüşmede alınabileceğini kaydetti.

Geçen hafta, ABD, Avrupa ve Asya'da beklentilerin altında kalan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine karşın ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin "güvercin" açıklamaları ile pozitif seyreden piyasalar, yeni haftaya da ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle başladı.

Analistler, bu hafta ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın senatoda yapacağı sunumların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Veri gündeminde ise çarşamba günü açıklanacak ABD'nin büyüme verisinin öne çıktığını belirten analistler, Brexit gelişmelerinin de gündemi meşgul ettiğini söyledi.