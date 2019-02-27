Son dakika: Bakan Kurum'dan flaş açıklama! İmar barışından faydalanamayacaklar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan binaların imar barışından faydalanmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın faaliyet izni almasına ilişkin Kurum, "Sanayicimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz." diye konuştu.

Kurum, Peribacaları bölgesindeki yapıların yıkılmasıyla ilgili de, şunları söyledi:

"Biz tarihimizi bozacak, kültürümüzü bozacak hiçbir kaçak yapıya izin vermeyeceğimizi daha önce ifade etmiştik. Buna ilişkin yapılan ilk tespitlerde 190 yapı tespit edildi ve 38 yapımız valiliğimiz tarafından yıkıldı. 26'sının da yine tebligatı yapılarak toplamda 64 yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kalan yapıların da en kısa zamanda inşallah yıkımlarını gerçekleştireceğiz."