Son dakika: Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması!

AB-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısının açılışını yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çevre ve iş başta olmak üzere her aşamada AB ile işbirliğimizin ilerleyeceğini umuyorum. Bizlere bu sabah eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

"AB VE TÜRKİYE BÜYÜK BİR EKONOMİK ORTAKTIR"

Avrupa Komisyomu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, ekonomik diyalog toplantısında AB-Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin derinliklerine inileceği ve ilişkileri daha da ileriye taşınmak adına çalışılacağını ve Türkiye ve AB'nin büyük bir ekonomik ortak olduğunu söyledi. Ayrıca AB-Türkiye arasındaki sorunların da çözüme kavuşturulması için de çalışmaların ve işbirliğinin yapılması gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda Türk ve Avrupalı iş dünyası temsilcileri Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti yetkilileriyle görüşecek. Ayrıca güncel ekonomik durum, yapısal reformlar, ticaret ve yatırım ilişkileri ve Gümrük Birliği tartışılacak.

BAKAN ALBAYRAK'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE;

"Toplantımızda birçok konuyu ele aldık. Türkiye-AB ticari hacmi 165 milyar dolara yaklaştı. Gayet dengeli bir işbirliği bu. Tek taraflı politikaların yer aldığı bir dünyada işbirliğin ne kadar önem arz ettiğini altını çizmiş oluyoruz. Birçok konuda önemli müzakereler yaptık. Vize serbestisi konusu, gümrük birliği, karşılıklı iki tarafın yapacağı yatırımların daha da geliştirilmesi adına birçok konuyu ele aldık. Toplantının çok şeffaf olduğunu ve toplantıya katılan ve bu çerçevede önemli katkıları olan Sn. Jyrki kardeşime çok teşekkür ediyorum."

Bakan Albayrak: "AB ve Türkiye büyük bir ekonomik ortaktır"

JYRKİ KATAINEN'İN AÇIKLAMALARI;

"Türkiye, AB'nin 5'inci ticaret ortağı. AB'de Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı"

Açılışta konuşan Jyrki Katainen, "Bu toplantı ile birlikte 5 ya da 6'ncı gelişim. İstanbul'da bulunmak keyifli. Bu toplantıda ekonomik ilişkilere derinlemesine gireceğiz ve iş birliğimizi nasıl devam ettirebiliriz konusunu ele alacağız. Karşılıklı konuşmak, birbirimiz hakkında konuşmaktan daha iyi. AB tarafı olarak her zaman işbirliğini ilerletmeye ve Türk makamlarıyla konuşmaya istekli olduğumuzu belirtmek istiyorum. Diplomatik olarak hareket etmemiz gerekmediğini düşünüyorum. Birbirimizi geçmişten tanıyoruz, ticaretimiz gelişmiş durumda. Türkiye, AB'nin 5'inci ticaret ortağı. AB'de Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı. Bunları bildiğimiz için birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz. Tabi ki sıkıntılarımızda var; ekonomik ve siyasi sıkıntılar. Bunları da görmezden gelemeyiz. Aslında bunlar da çözüme ulaştırılması gereken konular. Birkaç ortak sıkıntıdan bahsetmek gerekirse; güvenlik, terörle mücadele, göç konuları ve ulaştırma. Bunlar iki tarafı da ilgilendiren konular. Bazı alanlarda çalışmaya ve iş birliğine devam ediyoruz. Meslektaşım Avrupa Komisyonu Ulaştırma Komiseri Violeta Bulc da burada bulunuyor. AB ve Türkiye arasında son derece somut projeleri imzalamaya hazır; Kapıkule ve Halkalı gibi projeler'' ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak "Hedeflerimizi çok rahat tutturacağımıza inanıyorum"

BAKAN ALBAYRAK: "TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GÜNLÜK İLİŞKİLER DEĞİL"



"Gerek vize serbestisi gerek ortak değerler konusu hassas mevzular. Türkiye AB ilişkileri günlük ilişkiler değil. Yüzyıllardır süre gelen bir ilişki. Hep birlikte dost kardeş ve komşuluk içerisinde en önemli motivasyonumuz olmalı. Taahhütlerin onurlandırılması çok önemli bir konu. Karşılıklı taahhütlerimizi onurlandırdıkça ilişkiler daha iyi bir noktaya gelecek. Türkiye bölgenin tek demokrasi ülkesi. Demokrasisini her geçen gün güçlendirdiği bir ülke. Hele de 15 Temmuz'dan sonra. Karşılıklı empati çok önemli. "



AVRUPA KOMİSYONU BAŞKAN YARDIMCISI JYRKİ KATAİNEN;



Katainen, "Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz ve yapılan ekonomik reformlar umut vaat ediyor" dedi.



"Türkiye bütün vize serbetliği kriterlerini yerine getirmiş olduğu anda Türkiye AB arasında herkes vizesiz rahatça seyahat edebilecek. Türkiye şimdiye kadar 72 kriterden 68'ini tamamladı sadece 1-2 tanesini yerine getirmesi lazım. 3 yıldan daha kısa bir sürede tamamlanacağını düşünüyorum. Gümrük birliğinin güncellenmesi gerekiyor. Türkiye'deki yargı reformu konusunda ciddi işbirliğimiz var somut adımlar atıldı."

BAKAN ALBAYRAK'TAN FLAŞ ENFLASYON AÇIKLAMASI

SORU: Önümüzdeki 6 aylık dönemde enflasyon beklentiniz nedir?

"2019 yılı için hedef enflasyonu 15,9 açıklamıştık. Bu noktada baktığımızda Ocak ayı ve Şubat ayı sahadan aldığımız hem para hem mali politikalar ışında hedeflediğimiz düzeyde gittiği yönünde çok net sinyaller alıyoruz. Ekonomide algı konusu çok önemli. Reel olmayan bir kırılganlıkla karşı karşıya kalmıştık. Cari denge geçtiğimiz mayıs itibari ile yüzde 6'nın üzerinde yüzde 7-8 lik bir gayri safi milli hasıla oranı beklenirken uygulanan sahadaki diplomasi etkisiyle yılsonu hedeflerinin bile altında muhtemelen 4'ün altında gerçekleşecek. Enflasyon malumunuz zor bir dönem, özellikle ikinci çeyrekten sonraki sürecin baz etkisiyle birlikte üzerinde bir performansla bu yılın enflasyonunu oluşturacağımızı düşünüyorum. Yabancı yatırımda 13 milyar doları geçtik."

Toplantı sonunda Bakan Albayrak şunları söyledi: "AB ile ilişkilerimiz günlük değil, taahhütlerin onurlandırılması çok önemli. Biz buradayız, AB ile sürekli olarak ilişki içerisinde olacağız. Biz bu coğrafyadayız. Ortadoğu'ya bakın. Türkiye'de idam yok. Demokrasiden yana taviz yok. Türkiye güçlü bir demokrasi sınavından başarıyla geçti. Bu mücadeleyi kazan-kazan ilişkisi ile tüm muhattaplarıyla ileriye devam edecektir. Bu çerçevede ilişkilerimiz daha da iyi olacaktır. Çok yapıcı ve verimli bir toplantı oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum."