MB rezervleri Ocak’ta yüzde 4.0 artışla 96.8 milyar dolar oldu!

Merkez Bankası'nın "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4.8 artarak 74.9 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1.4 artarak 20.4 milyar dolara yükseldi.



Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 3.3 arttı ve 12.5 milyar dolar oldu.



Bu tutarın 8.2 milyar doları anapara, 4.3 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 0.4 milyar doları bir ay, 4.2 milyar doları 2-3 ay ve 7.9 milyar doları da 4-12 ay içerisinde ödenecek.



Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0.2 azalarak 33.2 milyar dolar oldu.

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