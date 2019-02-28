Son dakika: Duyuru yapıldı! 21.00'a kadar açık olacak...

Vergi Daireleri bugün saat 21.00'a kadar açık bulundurulacak.

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bilindiği gibi, 28/12/2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesiyle 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci madde ile 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ve ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkanı sağlanmıştır.

Ayrıca, 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların Aralık 2018 ve Ocak 2019'da ödenmesi gereken taksitlerinin ödeme süreleri 28/02/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Şubat 2019 Perşembe günü saat 21:00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.

Diğer taraftan, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28.02.2019 Perşembe günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir.

AKBANK T.A.Ş

22:00

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

23:40

FİNANSBANK A.Ş.

22:00

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

22:00

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

23:40

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

22:00

HSBC BANK A.Ş.

22:00

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

23:00

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

22:00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

23:40

DENİZBANK A.Ş.

23:40

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

22:00

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

22:00

ODEA BANK A.Ş.

22:00

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

22:00