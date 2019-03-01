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Bölgesi'nde yükseldi

Bölgesi'nde şubat ayında yıllık yüzde 1,5'e yükseldi.

Giriş Tarihi: 1.3.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 15:43
Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

Avro Bölgesi'nde şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 1,5'e yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin şubat ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 1,4 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,5'e çıktı.

Avro Bölgesi'nde şubat ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 3,5'le enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 2,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,3 ile hizmetler ve yüzde 0,3 ile de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

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Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi
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