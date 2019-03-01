Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Önü kesilecek...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Bir ülkeden 26 milyon mektup geliyor" sözleriyle dikkat çektiği yurtdışı alışverişleri ekonomide büyük kayba neden olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, Türkiye'ye 2018'de 26 milyonu Çin'den olmak üzere 60 milyon adet mektup statüsünde ticari ürün girdi. Bu ürünlerin değeri 3 milyar euroyu (Yaklaşık 20 milyar TL) aştı. Bireysel ithalat olarak tabir edilen sistem, hem perakende sektörünü tehdit ediyor hem de vergi kaybı ve cari açık olarak ekonomiyi etkiliyor.