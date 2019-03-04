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: 23 zincir markete soruşturma

haberi: , sebze ve meyve satışlarında rekabet kurallarına aykırı davrandıkları için 23 hakkında soruşturma başlattı.

İHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 16:54
Son dakika: 23 zincir markete soruşturma

Son dakika haberi: Rekabet Kurumu, sebze ve meyve satışlarında rekabet kurallarına aykırı davrandıkları için 23 zincir market hakkında soruşturma başlattı.

SU İLE YAŞ MEYVE VE SEBZELERİN PERAKENDE SATIŞ FİYATLARINI BELİRLERKEN...

Rekabet Kurulu 7 Şubat 2019 tarihli toplantısında, perakende gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla 23 zincir market hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verdi.

23 zincir markete soruşturma! Rekabet Kurumu meyve sebzede haksız rekabete soruşturma başlattı!

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