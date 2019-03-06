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/TL yatay seyrini sürdürüyor! İşte güncel

İstanbul serbest piyasada 5,3920 liradan, 6,0950 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 5,3900 liradan alınan dolar, 5,3920 liradan satılıyor. 6,0930 liradan alınan ise 6,0950 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta 5,3830 lira, ise 6,1010 lira olmuştu. İşte güncel hakkında tüm detaylar!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 10:06
Dolar/TL yatay seyrini sürdürüyor! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla 5,3870 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,3655'e kadar gerilemesi sonrası yükselişe geçerek 5,4019'u test eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 5,3879'dan tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında 5,3870'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,13 azalışla 6,0880, sterlin/TL de yüzde 0,36 değer kaybıyla 7,0734'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yükselişini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyarak 96,9 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi 1,1300 seviyesinin altına gerileyerek 1,1290'ın üzerinde dengelendi.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, yurt dışında ABD'de özel sektör istihdamı, dış ticaret dengesi verileri ile Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,4020'nin önemli direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerçekleşmemesi durumunda tekrar 5,30 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'den, yüzde 24,00 olan politika faizinde değişiklik beklemiyor. TCMB, 16 Ocak'taki PPK toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmemişti.

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Dolar/TL yatay seyrini sürdürüyor! İşte güncel döviz kurları
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