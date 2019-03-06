Ekonomistler, Merkez Bankası faiz kararını değerlendirdi

TCMB, bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24 seviyesinde sabit tuttu. En son Eylül 2018'deki PPK toplantısında politika faizi yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltilmişti.

Ekonomistler, Merkez Bankasının piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini sabit bıraktığını, nisan ayındaki toplantıya ilişkin sinyal vermediğini belirtti.

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merkez Bankası cephesinde değişen bir şeyin olmadığını ve TCMB'nin, beklendiği gibi politika faizini sabit tuttuğunu hatırlattı.

Karar metninde bir değişikliğe gidilmemesinin de önemli olduğunu vurgulayan Kanlı, "Bu da, 'acaba TCMB nisan ayında faiz indirilebileceğine dair bir sinyal verebilir mi?' şüphesini ortadan kaldırmış oldu. Banka son birkaç aydır açık ve net bir biçimde, enflasyonda ikna edici ve belirgin bir düşüş olana kadar mevcut duruşunu koruyacağını söylüyor. Bu söylemiyle tutarlı bir biçimde de hareket ediyor. Bunun sonucunda da para politikası tarafında uzunca süredir gözlemlemediğimiz hızda ve miktarda kredibilite kazanıyor." ifadelerini kullandı.

TCMB'nin, haziran ayında faiz indirmeye başlayabileceğini düşündüğünü, nisan ayındaki toplantıda, karar metninde yapacağı bir değişiklikle bunun sinyalini de vereceğini ifade eden Kanlı, "Faiz indirim miktarının da yıllık enflasyondaki düşüşe yakın seviyelerde (150 baz puan civarı) olacağını düşünüyorum. Bu faiz indirimi geldiğinde ise kararın doğruluğundan kimsenin şüphesi olmayacaktır." dedi.