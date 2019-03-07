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7 ayın en yüksek seviyesi! 100 milyar doları aştı...

() toplam rezervleri, geçen hafta 100 milyar 65 milyon dolarla son 7 ayın zirvesini gördü.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 15:41
7 ayın en yüksek seviyesi! 100 milyar doları aştı...

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 1 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 26 milyon dolar azalışla 79 milyar 96 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Şubat ile biten haftada 79 milyar 122 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 420 milyon dolar artarak 20 milyar 549 milyon dolardan 20 milyar 969 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 394 milyon dolar yükselişle son 7 ayın zirvesi konumundaki 100 milyar 65 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

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7 ayın en yüksek seviyesi! 100 milyar doları aştı...
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