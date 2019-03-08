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Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı! Çalışmalar bitti...

, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Pekcan, "'nda çalışmalar bitti. 'nda paydaşlarla iletişimdeyiz" dedi.

Giriş Tarihi: 8.3.2019 15:13 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 15:30
Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı! Çalışmalar bitti...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

Bakan Pekcan'ın konuşmasından notlar;

Türkiye, ABD'nin tercihli ticareti sona erdirmesi sonrasında ek 63 milyon dolar gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak.

Hal Yasası'nda çalışmalar bitti. Perakende Yasası'nda paydaşlarla iletişimdeyiz. Yöresel ürünler marketlerde bulunacak. O bölgenin ürünlerinin olmasını sağlayacağız, bölgeye de destek olacak.

81 ilde denetimlere devam ediyoruz. Sebze meyve hariç ürünlerde dengelenme sağlandı. Fahiş fiyat artışı en çok İstanbul hallerinde var. Denetim piyasasında denge sağlandı. Denetimler sonucunda savunma istedik.

Bakan Pekcan müjdeyi verdi! Önümüzdeki hafta devreye girecek...

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Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı! Çalışmalar bitti...
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