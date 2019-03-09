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ve risk yönetimi koordinasyonunda düzenleme

ve Risk Yönetimi Komitesi üyeleri Hazine ve onayı ile belirlenecek.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019 11:46
Borç ve risk yönetimi koordinasyonunda düzenleme

Borç ve Risk Yönetimi Komitesi üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı onayı ile belirlenecek.

Bakanlığın "Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu ve Yürütülmesine ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, önceki düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre, borç, nakit ve risk yönetimi politikalarının belirlenmesi, gözden geçirilmesi ve uygulanması oluşturulacak Borç ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından yerine getirilecek.

Söz konusu komite üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı onayı ile belirlenecek ve Komiteye Bakan başkanlık edecek.

Bakanlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü bünyesindeki risk yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı tarafından kamu borç, nakit ve risk yönetiminde etkili ve performansa dayalı karar alma süreçlerinin işlemesi için Komiteye bilgi sağlanacak ve önerilerde bulunulacak.

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Borç ve risk yönetimi koordinasyonunda düzenleme
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