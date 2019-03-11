Haberler > Haberler Haberleri > FED Başkanı Powell'dan flaş faiz açıklaması!

Başkanı 'dan flaş açıklaması!

() Başkanı , Fed'in, "politika faizimizi bir an önce değiştirelim gibi bir acele içinde olmadığını" vurguladı.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019 12:49 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 13:13
FED Başkanı Powell'dan flaş faiz açıklaması!

CBS televizyonunun "60 Minutes" programında konuşan Powell, Fed'in karar süreçlerinde, yalnızca ABD'nin büyüme verilerini değil, Avrupa Birliği ve Çin gibi "yabancı ekonomilerdeki" büyümeyi de yakından izlediğinin altını çizdi.

Powell ayrıca, Fed'in, yaşanan büyük durgunluktan çıkılması için sarf ettiği çabaların ardından yeniden operasyonlarında normalleşme noktasında olduğuna dikkat çekti.

Powell, yetkililerin Merkez Bankası'nın bilançosunu düşürmeye yönelik bir plan üzerinde çalıştıklarını, bu plana ait ayrıntıların da yakın zamanda duyurulacağını söyledi.

Fed, 4.5 trilyon dolara ulaşan bilançosunu küçültmeye yönelik hareketlerde bulunuyor ve bu da küresel piyasalardaki yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

IMF FED'in faizlerde sabırlı olma kararını destekliyor!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
FED Başkanı Powell'dan flaş faiz açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN