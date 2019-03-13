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: Bakanlık'tan flaş karar! Uçuşları durduruldu...

haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, uçuş emniyetini teminen Türk hava sahasının ve tipi hava araçlarına kapatıldığı bildirildi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 13:19
Son dakika: Bakanlık'tan flaş karar! Uçuşları durduruldu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, uçuş emniyetini teminen Türk hava sahasının Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi hava araçlarına kapatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Bakanlık'tan flaş karar! Uçuşları durduruldu...
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