Boeing 3 günde 25 milyar dolardan fazla eridi

ABD'li hava yolu şirketi Boeing Co., en çok satan modelinin güvenlik nedeniyle birçok ülkede uçuşa yasaklanmasıyla giderek derinleşen küresel bir krize adım attı.

Uçak üreticisinin hisse senetleri, Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan'ın 737 Max uçuşlarını durdurmasıyla yaklaşık on yılın en sert iki günlük kaybını kaydetti. Etiyopya Hava Yolları uçağının Addis Ababa yakınlarında düşüşüne ilişkin inceleme devam ediyor.

10 Mart'ta gerçekleşen ve 157 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazadan sadece beş ay önce Lion Air'ın 737 Max 8 tipi uçağı Endonezya açıklarında Cava Denizi'ne düşmüştü.

Uçuşların durdurulmasına ilişkin küresel dalga, Boeing ve şirketin uçabilirliğine yönelik güven açıklamasında bulunan ABD Federal Havacılık İdaresi'ni yalnız bıraktı. Çin, Avustralya, Singapur'da Max tipi uçaklar uçuşa yasaklanırken Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu'da hava yolu şirketleri de bu tip uçakların uçuşunu durdurdu. Afrika da yaşanan trajedinin ardından yasakların Avrupa'ya sıçraması Boeing için sert bir darbe oldu.

Boeing hisseleri Çarşamba günü yüzde 0.51 artışla 377.34 dolarda tamamladı. Üç günlük kaybı yüzde 10.70 olan hava yolu şirketinin piyasa değeri 25 milyar dolardan fazla eridi.