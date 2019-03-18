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/TL 5,45 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel

İstanbul serbest piyasada 5,4550 liradan, 6,1860 liradan haftaya başladı. Kapalıçarşı'da 5,4530 liradan alınan dolar, 5,4550 liradan satılıyor. 6,1840 liradan alınan ise 6,1860 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta 5,4690 lira, ise 6,2070 lira olmuştu. İşte güncel hakkında tüm detaylar!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 10:22
Dolar/TL 5,45 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,4590 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen hafta boyunca 5,4275 - 5,4803 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 5,4467'den tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,23 değer kazancıyla 5,4590'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 6,1935'ten, sterlin/TL de yüzde 0,28 değer kazancıyla 7,2580'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,13 artışla 1,1340, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 96,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde şubat ayı konut satışları, yurt dışında Avro Bölgesi ocak ayı dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL 5,50'nin önemli direnç konumunda olduğunu, 5,4250'nin destek olarak takip edileceğini dile getirdi.

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Dolar/TL 5,45 seviyesinde işlem görüyor! İşte güncel döviz kurları
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