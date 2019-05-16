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“Tüm 'lerin yüzde 20'si 448 kişinin elinde”

Chainalysis kıdemli ekonomisti , tüm 'lerin yüzde 20'sinin 448 kişinin elinde bulunduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 16.5.2019 13:37 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 13:56
“Tüm Bitcoin'lerin yüzde 20'si 448 kişinin elinde”

Chainalysis Inc. tarafından yapılan yeni araştırmaya göre Ethereum blockchainine gücünü veren kripto para Ether'lerin tamamının üçte biri sadece 376 kişinin elinde bulunuyor.

Chainalysis kıdemli ekonomisti Kim Grauer, varlıklarını Borsalarda değil, dijital cüzdanlarda tutan bireyler olarak tanımladıkları büyük pay sahiplerinin kripto para piyasasında "balina" olarak bilindiğini belirtti.

Grauer, tüm Bitcoin'lerin yüzde 20'sine 448 kişinin sahip olduğunu söyledi.

Chainalysis, Ether balinalarının fiyat üzerindeki etkisine dair incelemesinde büyük pay sahiplerinin kripto paralarının sık hareket ettirmedikleri bulgusuna ulaştıklarını belirtiyor. Grauer, "Balinaların çoğunluğu trader değil. Çoğunlukla sadece portföy sahibi." dedi.

Ayrıca Chainalysis'in ulaştığı sonuçlara göre bir balina Ether'i cüzdandan bir borsaya aktardığı zaman piyasa volatilitesi üzerinde küçük ancak istatistiksel olarak anlamlı bir etki yaratıyor.

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“Tüm Bitcoin'lerin yüzde 20'si 448 kişinin elinde”
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