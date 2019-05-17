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martta arttı

(KFE), martta bir önceki aya göre yüzde 0,40 artarak 109,31 çıktı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 15:39
Konut Fiyat Endeksi martta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), martta bir önceki aya göre yüzde 0,40 artarak 109,31 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,45 artan KFE, aynı dönemde reel ise olarak yüzde 13,58 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, martta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,29, Ankara yüzde 0,25 azalış, İzmir'de yüzde 0,36 artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 1,70 azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,77 ve 4,12 artış görüldü.

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Konut Fiyat Endeksi martta arttı
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