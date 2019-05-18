Bakan açıkladı! İhracatta yeni dönem başlıyor

Pekcan, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığının son dönemde blok zincir, kağıtsız ihracat, kolay destek sistemi gibi birçok alanda öncü çalışmalar yaptığını söyledi.

Kamuda dijital alanda gerçekleştirdikleri projelere bir yenisini eklediklerini ifade eden Pekcan, ihracatı artırmak, ihracatçının önündeki engelleri kaldırmak ve işlerini kolaylaştırmak amacıyla Kolay İhracat Platformu oluşturduklarını bildirdi. Pekcan, bu platform sayesinde, farklı kaynaklardan sunulan, firmaların sahip olduğu özellikleri anlamadan önerilerde bulunan birçok sistemi ortadan kaldırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda "Akıllı İhracat Platformu" şeklinde yeni bir sistem tasarladıklarına işaret eden Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak ihracattaki dijital dönüşümde yeni bir sayfa açıyoruz. Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli 'Akıllı İhracat Platformu' ile küresel pazarlar artık ihracatçımızın ofisine gelecek. Bu yeni sistemle ihracat yapan her firma için dijital bir kimlik oluşturup, firmamızı tanıyarak, onlara özel danışmanlık hizmeti sunacağız." diye konuştu.

"TERZİ USULÜ" ÇÖZÜM

Firmaların ihracat yapacağı ülkelerle ilgili genellikle danışmanlık hizmeti aldığını hatırlatan Pekcan, kurulacak sistemle "terzi usulü" firma özelinde çözümler sunulacağını, pazar, destek ve metodoloji önerisinde bulunulacağını kaydetti.

Pekcan, bu sayede firmaların bakanlığın büyük data havuzundan yararlanarak, ihracat yapabileceği ülkelerden ürün gruplarına, o ülkelerdeki vergi oranlarına ve iş yapma kolaylığına kadar birçok soruya bilgisayarının başından ücretsiz yanıt bulabileceğini anlattı.

Bakan Pekcan, sisteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"Örneğin bir firma yurt dışına makine satıyor. Sistem önce sizi tanıyacak. 'Firmanız nerede, kaç kişisiniz, üretim kapasiteniz ne kadar' gibi sorularla önce firmanın dijital kimliği oluşturulacak. Sonra arka planda özel olarak hazırlanan yapay zeka temelli algoritmalar devreye girecek. 'Bu firmanın ürününü dünyada en çok ithal eden ülkeler hangileri, ithalatında hızlı artış olan ülkeler nereler, bu ürünün vergi oranı hangi ülkede ne kadar, o ülke ne kadar uzakta, o ülke iş yapma kolaylığında kaçıncı sırada, firmanın sattığı ürünle beraber satılan ürünler var mı?' gibi kriterler işlenecek."

"EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Sistemin tasarım sürecinin tamamlandığını ve yazılım aşamasına gelindiğini belirten Pekcan, platformu en kısa sürede hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Akıllı İhracat Platformu kapsamında oluşturulacak dijital kimlik çalışmalarını blok zincir çözümleriyle de desteklemeyi amaçladıklarını vurgulayan Pekcan, ayrıca sistemin önerileri son derece anlaşılır, kolay görseller ve grafiklerle ihracatçıya sunacağını kaydetti.