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Bakan 'tan paylaşımı!

Hazine ve Maliye Bakanı ' Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

Giriş Tarihi: 19.5.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 11:18
Bakan Berat Albayrak'tan 19 Mayıs paylaşımı!

Bakan Berat Albayrak Twitter hesabından bir 19 Mayıs mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak açıklamasında, "19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesi, yüz yıldır aynı inanç ve iradeyle gençlerimizin elinde yanmaya devam ediyor. Milletimizin istiklal ve istikbal davasına hayat veren Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iftarda o ailenin misafiri oldu

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Bakan Berat Albayrak'tan 19 Mayıs paylaşımı!
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