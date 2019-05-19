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Otomotivin devleri, teşvikinde yarışıyor

Klasik otomobil alışkanlıklarını yıkmayı ve otomobile yepyeni bir boyut kazandırmayı amaçlayan sektörünün öncü ülkeleri, otomotivde dönüşümü yakalamak için teşvikler konusunda birbiriyle yarışıyor.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 12:21
Otomotivin devleri, elektrikli araç teşvikinde yarışıyor

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatın hemen hemen her alanında yaşanan dijital dönüşüm ve "nesnelerin interneti", sektöründe de kaçınılmaz gerçeklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Klasik otomobil alışkanlıklarını yıkmak ve otomobile yepyeni bir boyut kazandırmayı amaçlayan sektörü, devlet teşvikinin gerektiği en önemli alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, yeni bir sektör geliştirmek ve satın alma alışkanlıklarını değiştirmek için devlet politikalarının gerekli olduğunu belirtiyor.

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Otomotivin devleri, elektrikli araç teşvikinde yarışıyor
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