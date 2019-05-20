OECD uyardı: Küresel büyümenin en büyük düşmanı...

Fransa başkenti Paris'te düzenlenen OECD Bahar Forumu'nda CNBC'ye konuşan Gurria, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin küresel büyüme ve yatırımı tehlikeye attığını söyledi. Gurria, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Ticaret üzerine kararlar aldığında bir toparlanma sürecinin ortasındaydık; ancak, söz konusu ticari gelişmeler bu toparlanmayı tıkamakla kalmayıp, küresel ekonomik yavaşlamaya neden oldu ve ekonomiye ilişkin olası zararlar da varlıklarını korumayı sürdürdü.



"Herkes ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşmasına varılmasını bekliyor fakat dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimler gün geçtikçe artıyor ve gerilimlerin dağılma etkileri de gün geçtikçe daha görülür bir hale geliyor."





ABD ŞİRKETLERİNİN HUAWEİ'YLE ÇALIŞMASI YASAKLANDI

OECD Bahar Forumu'nda bu yıl, ABD-Çin ticari gerilimlerin gündemin belirleyicisi olması beklenirken, ulusal işbirliği kapsamındaki zorluklar, küresel ekonomik görünüm ve dijital çağda ticaret ve rekabet de forumun başlıkları arasında yer alacak.

ABD ve Çin arasındaki ticari görüşmeler 2018'den bu yana devam ederken, iki ülke arasındaki gerilimler ABD'nin 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergilerinin yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılacağı haberinin ardından Pekin yönetiminin de toplam 60 milyar dolarlık ABD ürününe uygulanan ek gümrük vergilerini yüzde 25'e çıkaracağı açıklamasıyla artmıştı. ABD Ticaret Bakanlığı bu hafta ayrıca, Çin merkezli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği iddiasıyla ABD şirketlerinin Huawei'yle çalışmasını yasakladı.

"ÇOK ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM"

Gurria, ticari gerilimlerin küresel ekonomik büyüme ve yatırımı yavaşlattığına dikkat çekerken, söz konusu gerilimler sebebiyle OECD'nin geçen bir yılda küresel ekonomik büyüme öngörüsünü yüzde 1.0 düşürmesine sebep olduğunu belirtti. Gurria, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:



"Belirsizlik küresel ekonomik büyümenin en büyük düşmanıdır ve ticari belirsizlikler sebebiyle yatırım yapılmazsa, bunu takiben büyüme de yavaşlar. Kısa bir süre içinde gördüğümüz durum bu ve bu çok kötü, çok endişe verici bir durum.



"Neden yatırım yaparsınız? Üretmek, satmak ve daha iyi kâr etmek için yatırım yaparsınız. Fakat eğer piyasaları erişim sağlayıp sağlayamayacağınızı bilmezseniz, ne kadar ek gümrük vergisiyle karşılaşacağınızı bilmezseniz ve eğer bilinçli bir yatırımcıysanız, geriye çekilirsiniz."