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nisanda arttı

(), nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,93 arttı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 13:53
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi nisanda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,93, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,54, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,43 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 40,62 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,71, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 4,93 artış görüldü.

EN FAZLA ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE

Nisanda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 17,81 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 6,19 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 5,59 ile mobilya sektöründe gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre nisanda en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.

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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi nisanda arttı
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