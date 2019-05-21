Altın fiyatı iki haftanın en düşük düzeyine geriledi! İşte güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 247 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 247 lira, çeyrek altın 403 lira ve Cumhuriyet altını 1.650 liradan işlem görüyor

Dün düşen dolar kuruyla birlikte gerileyen altının gram fiyatı, günü 0,4 azalışla 247,6 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, bugüne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 247 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 403 lira, Cumhuriyet altını 1.650 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 düşüşle 1.275,0 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

AA Finans Analisti İslam Memiş, haftanın ilk işlem gününde dolar varlıklarının toparlanması ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının şiddetlenmesiyle altının düşüş eğilimini sürdürdüğünü kaydetti.

Bugün, yurt içinde ve Avro bölgesinde, tüketici güven endeksi ve ABD'de 2. el konut satışları ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini ifade eden Memiş, "Dolar kurunun 6 lira seviyesinin altına sarkması halinde altının gram fiyatında 245 lira seviyesini takip edeceğiz. Altının ons fiyatında ise 1.275 dolar desteği, kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.