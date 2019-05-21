Haberler > Haberler Haberleri > ECB: Kripto para Euro Bölgesi’ne tehdit oluşturmuyor

: ’ne tehdit oluşturmuyor

(), birimlerinin ’nin finansal istikrara bir tehdit oluşturmadığını açıkladı.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 12:09
ECB: Kripto para Euro Bölgesi’ne tehdit oluşturmuyor

ECB'ye bağlı Kripto Varlıklar Çalışma Kolu'nun (Internal Crypto-Assets Task Force / ICA-TF), kripto para varlıklarının ECB'nin para politikasına olası etkileri ve piyasa altyapıları ile ödemelerin sorunsuz çalışmalarına oluşturabilecekleri risklerin incelenmesi için yaptığı çalışmada, kripto para varlıklarının Euro Bölgesi'ni finansal olarak tehdit etmediği sonucuna varıldı.

Araştırma, kripto para birimlerinin toplam varlıklarının finansal sisteme göre oldukça küçük olduğunu ve finansal sektöre olan bağlarının da kısıtlı olduğunu ortaya koydu. Avrupa Birliği'ndeki bankaların kripto para varlıklarına sahip olduğunu hakkında herhangi bir işaret olmadığı belirtilen araştırmada, kripto para varlıklarının paranın asıl işlevlerine sahip olmadıkları ve bu sebeple reel ekonomiye veya para politikalarına önemli bir etkileri olmadığı vurgulandı.

Araştırmada şu değerlendirme yer aldı:

"Kripto para varlıkları fiyatlarındaki yüksek volatilite, merkez bankası desteği bulunmaması ve tüccarlar arasında az kullanım, kripto para varlıklarının nakit para yerine kullanılmasının önüne geçiyor ve kripto para varlıklarının yakın gelecekte parasal varlık özelliklerine sahip olmasını engelliyor."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ECB: Kripto para Euro Bölgesi’ne tehdit oluşturmuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN