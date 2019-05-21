Kripto para piyasa hacmi 245 milyar doların üstünde! Bitcoin ne kadar oldu?

ECB'ye bağlı Kripto Varlıklar Çalışma Kolu'nun (Internal Crypto-Assets Task Force / ICA-TF), kripto para varlıklarının ECB'nin para politikasına olası etkileri ve piyasa altyapıları ile ödemelerin sorunsuz çalışmalarına oluşturabilecekleri risklerin incelenmesi için yaptığı çalışmada, kripto para varlıklarının Euro Bölgesi'ni finansal olarak tehdit etmediği sonucuna varıldı.



Araştırma, kripto para birimlerinin toplam varlıklarının finansal sisteme göre oldukça küçük olduğunu ve finansal sektöre olan bağlarının da kısıtlı olduğunu ortaya koydu. Avrupa Birliği'ndeki bankaların kripto para varlıklarına sahip olduğunu hakkında herhangi bir işaret olmadığı belirtilen araştırmada, kripto para varlıklarının paranın asıl işlevlerine sahip olmadıkları ve bu sebeple reel ekonomiye veya para politikalarına önemli bir etkileri olmadığı vurgulandı.



Gelişmelerin ardından piyasada Pazartesi günü görülen düşüş hafifledi. Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.84 düşüşle 7,902 dolara geriledi ve 139 milyar 974 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.9'unu oluşturdu.



Toplam 2,189 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 52'si yükselirken, yüzde 77.54 ile en çok artış 72'nci sıradaki Matic Network'de görüldü.



En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen genel düşüş devam ederken, son 24 saatte yüzde 0.53 ile yalnızca Cardnao yükseldi.

Piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi 245 milyar dolar sınırında işlem görürken, son 24 saatte 245 milyar 708 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 76 milyar 949 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor)

1.Bitcoin yüzde 0.84

2.Ethereum yüzde 0.75

3.Ripple yüzde 2.01

4.Bitcoin Cash yüzde 0.11

5.EOS yüzde 1.32

6.Litecoin yüzde 1.72

7.Binance Coin yüzde 1.02

8.Tether yüzde 0.17

9.Stellar yüzde 2.60

10.Cardano yüzde 0.53 yükseldi. (Grafik)

