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SON DAKİKA - menşeli 22 üründe gümrük vergisi yarıya indirildi!

Günün son dakika haberi geldi! Türkiye, menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi. 'de yayınlanan göre 11 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren bazı ABD ürünlerinin ithalatına ilişkin vergilerde de değişikliğe gidildi. Gümrük vergisi konusundaki son dakika ayrıntıları haberimizde.

Giriş Tarihi: 22.5.2019 08:34 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 10:06
SON DAKİKA - ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisi yarıya indirildi!

Sabah saatlerinde gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet, ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi! Vergisi yarıya indirilen ürünler hangileri? Vatandaşlar bu sorunun cevabını araştırıyor. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre gümrük vergisi yarıya indirilen ürünler şu şekilde;

Pirinç, güzellik veya makyaj müstahzarları, cilt bakım ürünleri, yaprak, tütün ve tütün döküntüleri, alkol derecesi hacim itibariyle %80'den az olan tağyin edilmemiş etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içecekler, kağıt, karton, taşkömürü ve linyitten elde edilen kök ve semikök.

Türkiye ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi. Karar, ABD'nin geçen hafta Türk çeliği ve alüminyum ürünlerine uyguladığı yüzde 50 ve yüzde 20 ek vergiyi yarıya indirmesinin ardından geldi. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, diğer sert kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın) için oran yüzde 20'den yüzde 10'a, pirinç için oran yüzde 50'den yüzde 25'e, 2106.90 pozisyon nolu 'Diğerleri' için yüzde 20'den yüzde 10'a, alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80'den az olan denatüre edilmemiş etil alkol damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler yüzde 140'tan yüzde 70'e, yaprak tütün ve tütün döküntüleri için yüzde 60'tan yüzde 30'a, taşkömürü taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar için yüzde 13.7'den yüzde 5'e, taşkömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglomere edilmiş olsun olmasın) karni kömürü için yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü.

ABD'den ithal edilen bazı mallarda ek mali yükümlülüklerde indirim yapan kararlar, 21 Mayıs'tan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

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