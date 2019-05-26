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Tır kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor

Ticaret Bakanı , tır kuyruklarını azaltacak takip sisteminin geleceğini duyurdu. Bakan Pekcan, "Yeni sistem ile gümrük idareleri kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgilere, araçlar gümrük idaresine gelmeden önce ulaşabilecek" dedi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 10:40
Tır kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor

Bakan Ruhsar Pekcan, "Gümrük kapılarında tır kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin tırları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek" açıklamasında bulundu.

KAÇAKÇILIĞA KARIŞMASI MUHTEMEL ARAÇLARA DAHA ERKEN MÜDAHALE EDİLEBİLECEK

Pekcan ayrıca, "Yeni sistem ile gümrük idareleri kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgilere, araçlar gümrük idaresine gelmeden önce ulaşabilecek. Etkin risk analiziyle kaçakçılığa karışması muhtemel araçlara daha erken müdahale edilebilecek" dedi.

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Tır kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor
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