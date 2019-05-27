Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı duyurdu! İstanbul Finans Merkezi 2022'de açılacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu.

ORTA DOĞU VE LONDRA'DAN CİDDİ TALEP VAR

İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini, İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedeflediklerini ifade eden Aşan, "İstanbul Finans Merkezi için Orta Doğu ve Londra'dan ciddi talep var." dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nin ikinci ayağını fintech'lerin oluşturacağına işaret eden Aşan, şöyle konuştu:

FİNANS TEKNOPARKI KURULACAK

"İFM'nin çok büyük bir kısmını fintech'ler ile doldurmak istiyoruz. İnşallah çok büyük bir finans teknoparkı kuracağız, içini mümkün olduğunca startup'lar ile dolduracağız."