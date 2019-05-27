Haberler > Haberler Haberleri > Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı duyurdu! İstanbul Finans Merkezi 2022'de açılacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı duyurdu! İstanbul 2022'de açılacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan, İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini söyleyerek, İstanbul 'ni 2022'nin başlarında açmayı hedeflediklerini ifade etti.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 12:24
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı duyurdu! İstanbul Finans Merkezi 2022'de açılacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu.

ORTA DOĞU VE LONDRA'DAN CİDDİ TALEP VAR

İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini, İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedeflediklerini ifade eden Aşan, "İstanbul Finans Merkezi için Orta Doğu ve Londra'dan ciddi talep var." dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nin ikinci ayağını fintech'lerin oluşturacağına işaret eden Aşan, şöyle konuştu:

FİNANS TEKNOPARKI KURULACAK

"İFM'nin çok büyük bir kısmını fintech'ler ile doldurmak istiyoruz. İnşallah çok büyük bir finans teknoparkı kuracağız, içini mümkün olduğunca startup'lar ile dolduracağız."

Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş döviz hamlesi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı duyurdu! İstanbul Finans Merkezi 2022'de açılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN