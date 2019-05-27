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'tan, Chrysler'in birleşme teklifine flaş yanıt!

Yönetim Kurulu'nun, 'ın (FCA) birleşme teklifini değerlendireceği bildirildi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 16:04
Renault'tan, Fiat Chrysler'in birleşme teklifine flaş yanıt!

Merkezi Fransa'da bulunan Groupe Renault'nun yönetim kurulundan, Fiat Chrysler Automobiles'in birleşme teklifine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, yönetim kurulunun bugün FCA'nın iki şirketin yüzde 50-50 payla birleşmesi teklifini görüşmek için toplandığı hatırlatılarak, İtalyan şirketin dostane teklifinin dikkatlice incelendikten sonra, kurulun söz konusu teklifi değerlendirmeye almaya karar verdiği belirtildi.

Renault'nun hisseleri bugün TSİ 13.30 itibariyle yüzde 15,51 yükselişle 57,74 avrodan işlem görürken, Fiat Chrysler hisseleriyse yüzde 10,73 değer kazanarak 12,73 avroya yükseldi.

Fiat Chrysler, Renault Grubu'na birleşme teklifi sundu

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Renault'tan, Fiat Chrysler'in birleşme teklifine flaş yanıt!
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