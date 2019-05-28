Kripto para piyasa hacmi 270 milyar doların üzerine çıktı!

Küresel kripto para birimleri gelişmeleri kapsamında ABD merkezli Digital Currency Group'a bağlı dijital varlık yönetimi şirketi Grayscale Investment, Grayscale Ethereum Trust (ETHE) ürününün tezgah üstü piyasalarda listelenmesi için ABD Finansal Sektör Düzenleyici Kurumu'ndan (Financial Industry Regulation Authority/FINRA) onay aldı. Açıklamaya göre, ETHE Grayscale'in Grayscale Bitcoin Trust ve Grayscale Ethereum Classic Trust'ın ardından piyasaya sürdüğü üçüncü ticareti yapılabilir yatırım ürünü olacak.



Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'in Pazar günü 8 bin dolar düzeyini görmesinin ardından etkili olan artış eğilimi devam ediyor. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 10.10 artışla 8,790 dolara yükseldi ve 155 milyar 812 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 57.3'ünü oluşturdu.



Toplam 2,208 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 birimindeki artışa son 24 saatte yüzde 14.68 ile öncülük eden TRON ayrıca, Cardano'yu geride bırakarak 10'uncu sıraya yükseldi.



En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından da son 24 saatte yüzde 11.04, yüzde 6.31, yüzde 2.67, yüzfde 1.34 ve yüzde 0.42 ile sırasıyla yalnızca Theta Fuel, SOLVE, KuCoin Shares, Enjin Coin ve Aurora düşerken, yüzde 42.42 ile de en çok 84'üncü sıradaki Maximine Coin değer kazandı.



Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi de 270 milyar doların üzerine yükselirken, son 24 saatte 23 milyar dolara denk gelen yüzde 9.2 artışla 272 milyar 164 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 93 milyar 167 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;



Bitcoin yüzde 10.10

Ethereum yüzde 8.16

Ripple yüzde 8.25

Bitcoin Cash yüzde 8.64

Litecoin yüzde 14

EOS yüzde 14.30

Binance Coin yüzde 1.12

Tether yüzde 0.49

Stellar yüzde 7.58

TRON yüzde 14.68 yükseldi. (Grafik)

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