Dikkat! Bayram alışverişinizde sosyal medya mağduru olmayın

Tüketici Hakları ve Çevreyi Koruma Derneği (TÜRÇED) Başkanı Osman İlhan, sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde yaşanan mağduriyetlere ilişkin, özellikle şu sıralar Instagram, Facebook ve Pinterest üzerinden giyim, elektronik eşya, cep telefonu ve kişisel bakım ürünleri alışverişi yapıldığını, sahte satıcının orijinal bir ürünü web sayfası üzerinden kopyaladığını ve kendi sayfasına attığını, sanki kendisi satıyormuş gibi reklamını yaptığını ve sosyal medya üzerinden reklamını yaydığını söyledi.