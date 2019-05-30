YEKA ihalesinin kazananları belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının rüzgar enerjisine dayalı Yenilebilir Enerji Kaynak Alanlar (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin ihaleleri Enerjisa ve Enercon kazandı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının rüzgar enerjisine dayalı Yenilebilir Enerji Kaynak Alanlar ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin ihalesine Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti., Enerjisa Üretim Santralleri AŞ, Eze İnşaat AŞ, İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ, Beyçelik Elewan Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ, Res Anatolia Holding AŞ, B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik San. Tic. AŞ, Çinili Res Enerji Üretim San. Tic. AŞ, Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ katıldı. Bakanlığını dört bağlantı bölgesinde toplam bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturmak için yaptığı ihale, Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için gerçekleştirildi.



Aydın bağlantı bölgesi için en uygun teklifi veren Enerjisa Üretim Santralleri AŞ 4,56 dolar/cent ile ihaleyi kazandı. Son 250 megavatlık ihalede kilovatsaat başına en uygun teklifi 3,67 dolar/cent olarak veren Enerjisa Üretim Santralleri AŞ, Çanakkale bağlantı bölgesi ihalesini de kazandı. İhalenin Muğla bağlantı bölgesi ve Balıkesir bağlantı bölgesini Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti. kazandı. Enercon, Muğla bağlantı bölgesi için 4,00 dolar/cent, Balıkesir bağlantı bölgesi için 3,53 dolar/cent'lik en uygun teklifleri verdi.

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