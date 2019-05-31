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'ndan flaş açıklama! Kademeli olarak geriliyor

Türkiye Cumhuriyet () yayınlandı. Raporda, "Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 11:06
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama! Kademeli olarak geriliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu açıklandı. Raporda şu ifadelere yer verildi;

"Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir."

"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir."

"Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir."

"Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir."

"Sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyi bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir."

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Merkez Bankası'ndan flaş açıklama! Kademeli olarak geriliyor
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