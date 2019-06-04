Dolarda düşüş trendi sürüyor!

Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin peş peşe hamleleri ile son haftalarda düşüş eğilimine giren dolar bugün 5.80 seviyesinin altına inerek 5.76'i gördü.

DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDECEK

Uzmanlar söz konusu düşüşün devam edeceğini kaydederken, doların 5.75'e kadar inebileceğini belirtti.

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Analistler, bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü dolayısıyla yurt içinde piyasalarda işlem gerçekleşmediğini belirterek, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in konuşmasının takip edileceğini söyledi. Küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olan ticaret savaşı ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışının da izlenmesi gerektiğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8250'nin destek, 5,9050'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.