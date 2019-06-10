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popülerlikte ve ’ı geçti

Trendleri verilerine göre kripto para türü , arama terimlerinde, ABD Başkanı , otomobil markası ve televizyon yıldızı Kim ’dan bile daha popüler.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 12:25

Bitcoin haberleri veren ConsenSys internet sitesi, Google Trends'te bazı çok yaygın konular ile Bitcoin'in popülaritesini kıyasladı.

Arama terimlerindeki oranlara göre Bitcoin, Tesla, Donald Trump ve Kim Kardashian'ın önüne geçti. Bir başka kripto para türü Ethereum ise bu aramaların arkasından geliyor.

Bu da Bitcoin'in farkındalığının artmaya başladığı olarak yorumlandı.

ConsenSys'in paylaştığı habere göre, Güney Afrikalı girişimci Elon Musk'ın markası Tesla, son zamanlarda Bitcoin'i arama popülerliğinde geçmiş olmasına karşın Donald Trump ve Kim Kardashian'ın gerisinde kaldı.

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Bitcoin popülerlikte Trump ve Kardashian’ı geçti
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