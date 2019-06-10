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analistinden flaş açıklama! Bu ay 10 bin dolara yükselebilir...

ABD'de iki haftada bir yayınlanan iş dergisi 'un analistlerinden , sosyal medya şirketi ’un kripto para birimi ’in piyasaya sürülmesiyle ’in Haziran ayında 10 bin dolara yükselebileceğini ileri sürdü.

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 13:42 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 14:00
Forbes analistinden flaş açıklama! Bu ay 10 bin dolara yükselebilir...

The Information'da yer alan bir haber, Facebook'un GlobalCoin isimli stablecoinini 18 Haziran'da piyasaya süreceğini duyurmuştu.

Kripto para birimleri piyasalarında toplu satışların etkisiyle görülen düşüşe rağmen yatırımcıların bir süredir beklediği GlobalCoin'in piyasaya sürülmesiyle Bitcoin'de yeniden artış eğilimi görüleceğini söyleyen Aslam, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu ay boyunca Bitcoin fiyatı için beklentilerim olumlu ve Facebook etkinliğinin Bitcoin fiyatının yükselmesi için önemli bir etken olacağını düşünüyorum. Facebook, bütün açıkları kapattığından emin olmalı çünkü şirketin en ufak bir hatası bile kripto para ekosistemine büyük zararlar verebilir."

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Forbes analistinden flaş açıklama! Bu ay 10 bin dolara yükselebilir...
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