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Bayram tatilinin ekonomik büyüklüğü 10 milyar TL'yi aştı!

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, öncesinde 10 milyar TL’lik ekonomik büyüklük öngördüklerini ve bunun aşıldığını bildirdi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 13:10
Bayram tatilinin ekonomik büyüklüğü 10 milyar TL'yi aştı!

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, tatilinin açısından nasıl geçtiğine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'ndan öncesindeki beklentilerinin üzerinde bir turizm hareketliliğinin yaşandığını belirtti.

İç turizm açısından sezona başlarken güzel bir hareketliliğin görüldüğünü ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Bayram öncesinde 10 milyar TL'lik ekonomik büyüklük öngörmüştük, bunun aşıldığını görüyoruz. İç turizm açısından son derece umut verici, güzel bir sezon başladı. Bu rakam bir rekor. Bundan önceki dönemlere bakıldığı zaman en yüksek seyahat oranı da bu bayramda gerçekleşti.

Tatilin önceden açıklanmasının çok pozitif etkisi oldu. Bundan sonraki bayramlarda da eğer tatil birleştirilmesi söz konusuysa yeteri kadar önceden birleştirilmesinin iç turizm hareketine pozitif yansıyacağını düşünüyoruz. Talebimiz bu yönde."

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Bayram tatilinin ekonomik büyüklüğü 10 milyar TL'yi aştı!
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