Kripto para piyasasında yükseliş eğilimi devam ediyor!

Sosyal medya şirketi Facebook'un kendi kripto para birimi GlobalCoin'i bu ay içinde piyasaya süreceği haberlerinin ardından görülen artış eğilimi devam ediyor. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, Pazartesi günü TSİ 15:09'da 8,018 doları gördükten sonra 7,900 dolar düzeylerinde işlem görüyor.



Ethereum World News'da yer alan bir analiz, Bitcoin'in Göreceli Güç Endeksi (Relative Strentgh Indicator/RSI) ve Denge İşlem Miktarı (On Balance Volume/OBV) göstergelerinin Aralık 2018'de görülen düzeylere yakın olduğunu gösterdi. Bitcoin RSI ve OBV göstergelerinin özellikle dört saatlik fiyat çizelgelerinde istikrarlı bir artış izlediği belirtilen analizde, söz konusu hareketin devam etmesiyle Bitcoin'de yeniden boğa hareketi izlenebileceği vurgulandı.



Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.10 artışla 7,947 dolara yükseldi ve 141 milyar 85 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.6'sını oluşturdu.



Toplam 18,778 adet piyasada işlem gören 2,225 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 75'i yükseldi ve yüzde 78.90 ile 34'üncü sıradaki Aurora öncülük etti. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen artışa da yüzde 10.06 ile Litecoin öncülük etti.



Gelişmelerin ardından 250 milyar dolar üzerindeki seyrini koruyan piyasa hacmi, son 24 saatte yüzde 2.8 artışla 253 milyar 787 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 62 milyar 619 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;



Bitcoin yüzde 3.10

Ethereum yüzde 4.0

Ripple yüzde 1.35

Litecoin yüzde 10.06

Bitcoin Cash yüzde 1.94

EOS yüzde 2.58

Binance Coin yüzde 3.04

Bitcoin SV yüzde 3.06

Tether yüzde 0.59

Stellar yüzde 1.17 yükseldi.

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