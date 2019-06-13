Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş 'İmar Barışı' açıklaması! İmar Barışı süresi uzayacak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'İmar Barışı' konusu ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, 15 Haziran'da son bulacak İmar Barışı başvuruları için, sürenin uzamasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde;

"İmar Barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış olan yapıları ilgilendiriyor. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2019 tarihinde İmar Barışı'na başvuru süreci tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma söz konusu değil. 10 milyon 79 bin vatandaşımız da imar barışı sürecinden yararlandı. En fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul 1 milyon 747 bin, İzmir 811 bin 452, Ankara da 469 bin başvuruyla yer alıyor. Şu an için yatırılan bedel yaklaşık 19 milyar 300 milyon lira." dedi.

Bakan Murat Kurum'dan flaş 'İmar Barışı' açıklaması!